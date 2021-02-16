خبيرة تجميل.. خطوات عمل مكياج بطريقة صحيحة لكل انواع البشرة

قالت خبيرة التجميل سمر البطراوي، لـ صدى البلد، بأنه لا توجد قاعدة محددة لوضع المكياج ولكن القاعدة الأهم أن تكون طريقة المكياج مناسبة لملامح وجهك، ولكن هناك الكثير من "التكات" التي يجب عليكي اتباعها للحصول على شكل جذاب لمكياجك.





تقول خبيرة التجميل سمر البطراوي، عند اختيارك للفاونديشن، يجب أن تختاري درجة مناسبة وملائمة للون بشرتك، حيث يجب عليكي أن تجربيه على منطقة الرقبة أولًا، وتجنبى تجربته على اليد أو مقبض اليد من الأعلى، وذلك لأن اليد تتأثر بالشمس فيتغير لونها، أما الرقبة فهى الأقل عرضة للشمس.





وأضافت خبيرة التجميل، عند وضع الهايلايتر يجب وضعه على مناطق متفرقة على العيون، وذلك ليعطى للعين نضارة ولمعان وظهور، لذلك ضعيه تحت منطقة الحاجبين، حول طرف العين من الداخل، وأخيرًا فوق الجفون فى منتصفها تمامًا.





وأضافت سمر البطراوي، كثير من البنات تجهل كيفية وضع البلاشر أو أحمر الخدود بطريقة صحيحة، ولذلك يجب عليكي أن يكون طبقًا لشكل الوجه، إن كان دائريًا، فضعي أحمر الخدود على جانبى الوجه، وإن وجهك مطولًا، ضعيه على الخدود بأكملها، وإن كان مربعًا، فيوضع تحت العيون مباشرة على منطقة الخدود البارزة فقط.





وأضافت خبيرة التجميل سمر البطراوي، من الضروري أن تمتلك كل بنت لون الكحل الأبيض فى أدوات مكياجها، فإن كانت عيونك ذى الحجم الصغير فضعى الكحل الأبيض على الجفون من الداخل، فهذا يساعد العيون فى كبر حجمها وتوسيعها، أما إن كانت عيونك كبيرة فامتلكى الكحل الأسود وضعيه من الداخل لتصغير العيون، أيضًا يمكنك أن تستغلى الكحل الأبيض كأيشادو فوق الجفون لإبراز عينيك بشكل فريد.





وأضافت خبيرة التجميل، عند وضع الأيلاينر أو الكحل فعليك أن تضعيه على الرموش سواء الرموش السفلية أو العلوية، وهذا يزيد من جمال العيون ويعطى كثافة للرموش وتحديد للعيون بشكل طبيعى.



