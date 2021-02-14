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مرأة

دون جلسات تجميل.. ماسك البيكنج بودر لإزالة أوساخ البشرة وتنظيفها

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كلنا تقريبًا لدينا رؤوس سوداء ونحاول بشكل محموم إخراجهم ثم من الأفضل أن توقف ذلك لن تفيد البكتيريا الموجودة على يديك كثيرًا في التخلص من الرؤوس السوداء العنيدة على أنفك. مع عدد من العلاجات المفيدة ، يمكنك منح بشرتك متعة أكبر. وهل تعلم أن لديك بالفعل هذه العلاجات في خزانة مطبخك؟


1. صودا الخبز والماء
ل صودا الخبز هي علاج يبطل لون البشرة. يعمل كمقشر  علاج يزيل الأوساخ والزيوت والخلايا الميتة من الجلد. اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الماء ووزعيه على بشرة بها رؤوس سوداء. ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ودهني وجهك بكريم مرطب. كرر هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. صدقنا: هذا علاج معجزة.

2. السكر البني والعسل وعصير الليمون
 يمكنك ببساطة خلط ملعقة كبيرة من السكر البني وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل. ثم انشر هذا على وجهك بحركة دائرية. ملحوظة: افعل هذا بعناية لأن السكر يمكن أن يضر بشرتك. ثم اشطفي وجهك ودهنيه بقناع مغذي.
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