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مرأة

بعد زيادة الإقبال عليها.. استشاري تجميل : منطقة الوجه الأكثر اهتماما بين السيدات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
صرح الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، بأن التجميل بشكل عام هو أحد أهم اهتمامات بعض السيدات، باختلاف أعمارهم أو مكانتهم الاجتماعية، ومن ثم زاد الإقبال على عمليات التجميل.

وقال الدكتور محمد عماد الدين، إن الجراحة التجميلية هي مجموعة من الإجراءات التي تعيد تشكيل أو استعادة شكل الجسم، و رغم أن المصطلح يرتبط عادةً بإجراءات التجميل من أجل الترفيه، إلا أنه في الواقع يتضمن مجموعة كبيرة من العمليات الهامة مثل الجراحة الترميمية والجراحة الوجهية وكذلك علاج الحروق وغيرهم.

وأضاف عماد الدين، أن جراحات وتجميل الوجه من أكثر الأنواع والإجراءات التجميلية لدى كثير من السيدات، وهذا الإجراء هو ضمن أكثر الأنواع تفضيلًا لدى السيدات وتعمل عمليات شد الوجه على إصلاح الجلد المترهل أو المتدلي و المتجعد على الوجه.

وأوضح أنه خلال هذا الإجراء المرتبط بتجميل الوجه ، يتم شد أنسجة الوجه وإزالة الجلد الزائد، ومن ثم إزالة خطوطه التي تم تغيير موضعها، عادة ما يتم إجراء شد الرقبة بالتزامن مع شد الوجه، وهي ذاتها الطريقة التي يتم استخدامها في عمليات إعادة تشكيل الأنف أو شد الجبهة أو جراحة الجفن.

وأكد أن شفط الدهون من أهم الإجراءات التجميلية المرتبطة بعالم التجميل، وهو إجراء تجميلي يحسن شكل الجسم عن طريق إزالة رواسب الدهون ويفضله الكثير لعملية إنقاص الوزن.

وأشار  إلى أنه تتم إزالة رواسب الدهون الموضعية مباشرة تحت الجلد باستخدام كانيولا شفط فراغ ، وهي أداة على شكل قلم. يمكن أيضًا استخدام الموجات فوق الصوتية لتفتيت رواسب الدهون قبل إزالتها بالشفط.
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