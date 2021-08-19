خبيرة تجميل تكشف أنسب مكياج للعيون الغائرة

تكثر الشكوى من الفتيات صاحبات العيون الغائرة وذلك لصعوبة وضع المكياج المناسب لها، ولكن هناك عدة خطوات إذا اتبعتيها ستحصلي على مكياج عيون جذاب.

تقول خبيرة التجميل هايدي صلاح استخدمي برايمر على الجفن وهذا من خلال وضع كمية قليلة منه على الجفون، وقومي بتوزيعها بشكل جيد حتى يتم التغطية الكاملة باتجاه امتداد عظام الحاجب، وإذا لم يتواجد برايمر مخصص للجفون يمكنك استخدام برايمر الوجه على الجفون أيضا، وتعتبر من الخطوات الهامة للحفاظ على مكياج عيون رائع للعيون الغائرة طوال اليوم.

وأضافت هايدي صلاح، عليك باختيار كريم أساس سائل على الوجه والجفون ومنطقة تحت العين حتى يتم توحيد لون البشرة مما يساعد على جعل الوجه مضيء، وعند اختيارك لكريم الأساس يجب الحرص على اختيار الدرجة الأقرب للون الوجه حتى يبدو اللون طبيعي.

وأوضحت خبيرة التجميل عليك بتغطية الهالات السوداء إن وجدت باستخدام الكونسيلر تحت العينين، وذلك لعمل مكياج للعيون الغائرة، على أن يكون أفتح من لون البشرة بدرجة واحدة فقط، ويتم وضعه على شكل مثلث أسفل العين، وقومي باستخدام إسفنجة مع الربت علي الكونسيلر بمنطقة أسفل العينين بدون مسحه حتى يمتزج تمام مع كريم الأساس الذي تم وضعه من قبل.

وأضافت هايدي صلاح قومي بوضع الهايلايت على الزوايا الداخلية ل العيون الغائرة وهذا من خلال استخدام فرشاة دائرية، حيث يجب عليك وضع القليل منه عند القناة الدمعية، وأيضا قومي بوضعه على تمرير الفرشاة على العظام أسفل الحاجبين، ويمكنك استخدام الهايلايت باللون الأبيض أو البيج أو الوردي الفاتح، على أن تكون الدرجة أفتح من لون البشرة مما يضيف إضاءة مميزة للعينين والوجه.

ل العيون الغائرة يجب عليك استخدام ظلال العيون الفاتحة، من خلال وضعها على الجفن بالكامل باستخدام فرشاة دائرية، وقومي باختيار ألوان مثل البني أو الخوخي أو الوردي، كما يمكنك اللجوء إلى ألوان أخرى مثل الأزرق أو الأرجواني، ويمكنك إضافة لون ظلال عيون أبيض في منتصف الجفن ودمجه مع اللون الآخر.

وأوضحت خبيرة التجميل قومي باستخدام قلم الكحل داخل العيون الغائرة من خلال رسم خط بسيط على الجفن العلوي، أو استخدام الآيلاينر بدلا من ذلك لإضافة لمسة جمالية على العين والعمل على إبرازها، وعليك بشد الخط باتجاه زوايا العين الخارجية.

IMG-20210818-WA0012