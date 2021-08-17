خبيرة تجميل تكشف عن كريم سحري لـ توحيد لون البشرة ..فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن حجم كريم بينكى 50 ملم مناسب لحمله لأى مكان ويتم وضعه فى المناطق الأكثر عرضة للتعرض للشمس فى المصايف ومنها الكوع والقدمين، والبشرة.

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يحتوى على معدن الزنك الذي يحارب بدوره إحمرار البشرة الحساسة، بالإضافة لدوره فى توحيد لون البشرة.

وتابعت خبيرة تجميل أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.

وأشارت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكى يحتوى أيضاً على زبدة الشيا والكاكاو، ولحاق الصفصاف الذي يعالج التصبغات والهالات السوداء، والنمش، والبقع.

ونوهت خبيرة تجميل أن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.