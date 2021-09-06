مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين مقدمة من وزارة الدفاع وجمعية الهلال الأحمر المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، وذلك فى ثانى رحلات الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية التى تقدم للشعب السودانى الشقيق.

وأشاد المسئولون السودانيون بتلك المساعدات التى تعزز علاقات التآخى بين الشعبين الشقيقين، مؤكدين على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً وأن تلك الوقفات الإنسانية تمثل مكانة كبيرة فى وجدان الشعب السودانى مما يسهم فى تعميق العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والسودان.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التى يتعرضون لها.