أول رد فعل من حسام البدري بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

أعلن مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المقال قبل قليل رفض البدري التام لقرار اتحاد الكرة بإقالته .



وقال المصر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم رفض تقديم استقالته بناء علي طلب أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وأكد أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكاس الامم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم .



وقال انه البدرى تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون ان يتعرض المنتخب لاي خسارة في عهده



