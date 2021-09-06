أسباب انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهذا العام.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق الطب البيطري شهد انخفاضا 48 درجة مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك هبوط في الحد الأدنى للتمريض بمقدار 94 درجة مقارنة بالعام الماضي، وهناك هبوط 54 درجة في الهندسة".



وأشار: "هناك انخفاض كبير في الحد الأدنى يتوافق مع الانخفاض الذي حدث في المجاميع"، موضحا: "المجموع ليس السبب الوحيد لانخفاض الحد الأدنى بالكليات، لكن الدولة تمكنت مع إنشاء العديد من الكليات وتم إعطاء إشارة بدء الدراسة في هذه الكليات، وبالتالي تمت زيادة عدد الكليات في التخصصات المختلفة وهو ما أسهم في تخفيض الحد الأدنى للكليات".



ولفت الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي،: "إجمالي عدد الكليات الحكومية في الجامعات الحكومية يبلغ 465 كلية، وهذا العدد الضخم من الكليات إضافة للعدد الكبير من المعاهد العليا يستوعب عددا كبيرا من الطلاب، وهو ما تسبب أيضا في انخفاض الحد الأدنى للكليات المختلفة".

مقارنة بالعام الماضي| وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2021



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لكليات القمة بالمرحلة الثانية، في أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده، جاء فيه الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 85.6% ،مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 97.5% وبلغت التمريض هذا العام 62.43% مقارنة بالعام الماضي 85.23% .

الحدود الدنيا لكليات القمة بالمرحلة الثانية

جاء الحد الأدنى لكليات الهندسة 79.75% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 92.92 % ، بينما كليات الفنون التطبيقية 77.32% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 93.86 %، التخطيط العمراني 78.78% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 92.86 بينما الحاسبات والمعلومات بلغت هذا العام 75.12 % مقارنة بالعام الماضي 89.02% بينما بلغت كليات الفنون الجميلة 70% حيث بلغت العام الماضي 80.48% .

وكشف الوزير عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب يوم الأربعاء القادم لتستمر هذه المرحلة حتى يوم الاحد.

وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المرحلة تشمل طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.



انطلق المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

ويمكن للطلاب راغبي الحصول على النتيجة في تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/



وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع تنسيق المرحلة الثانية 2021 مساء الاثنين الماضي بعد أن أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي عن موعد إنطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .



وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي ، أن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2021 لطلاب شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضة 62.07 % بينما لطلاب الشعبة الادبية 58.05%.

