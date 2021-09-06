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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تشكر جمهور جدة: رغم صعوبة الظروف احتضنتوني

صدى البلد

شاركت شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو من أحداث حفلها الأخير بجدة، وشكرت الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت شيرين عبد الوهاب رسالة حب وتقدير: “الله يخليكم ليا جمهور وسند وظهر، ورغم صعوبة الظروف وتعب أمي، احتضنتوني وكان من أرق وأحن الأسئلة سؤالكم عنها ودعواتكم ليها.. الله يخليلكم أمهاتكم ويحمي كل ام يا رب.. شكرا أهل جدة️”.

 

أحيت المطربة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة في مدينة جدة بالسعودية، وأشعلت الأجواء بمجموعة من أشهر أغانيها، وفي هذه السطور نرصد أبرز ما حدث بالحفل.

 

قدمت شيرين عبد الوهاب، مجموعة من أشهر أغانيها التي طرحتها في الألبوم الأخير، إلى جانب عدد من أغانيها القديمة منها جرح تاني وتفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.

 

وافتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها بجدة، بأغنية نساى ، وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.

 

وحرص حسام حبيب، وبنات شيرين عبد الوهاب على التواجد ومساندة شيرين في حفلها.

 

وظهرت شيرين بفستانين مختلفين خلال الحفل فمرة كانت بالأبيض وأخرى بفستان إسود.


 

 

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