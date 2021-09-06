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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استغاثة من أب لمجلس الوزراء: ابني مريض عقليا.. وبنتي محتاجة عملية قلب

صدى البلد

أرسل القارئ حسين سيد محمد شكوى لخدمة بين الناس ب موقع "صدى البلد"، يستغيث فيها بالمسئولين في مجلس الوزراء، لعلاج كل من ابنه وابنته أصحاب الأمراض المختلفة.

 

قال حسين سيد في شكواه، ان ابنه علي حسين يعاني من تأخر عقلي وبصري، ولا يستحمله أحد من أخوته الذين يسكنون معه في المنزل، وهددوه بطرده هو واولاده بسبب مرض ابنه العقلي.

 

وأكمل حسين سيد ان ابنته هدية حسين تعاني من وجود صديد علي القلب، وتحتاج إلى تدخل طبي وعملية ذات تكلفة عالية، ولا يقدر علي سداد اي من تلك التكاليف الطبية الباهظة.

 

وعقب حسين قائلًا: "انا علي باب الله، معنديش شغلانة ثابته، يوم بشتغل ويومين لا، بقالي يومين مجبتش اكل لعيالي، ومش عارف ادفع عداد الكهرباء وممكن تتقطع في أي وقت".

 

وناشد حسين سيد المسئولين بمجلس الوزراء التدخل لعلاج اولاده، وايجاد عمل ثابت له حتي يقدر علي العيش داخل منزله المكون من غرفة وصالة، دون مشاكل.

للتواصل مع القارئ: 01121137016

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.

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