المالية: العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على أسعار المواد الخام في العالم، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت على مصر بشكل أقل من دول العالم.



وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مصر نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة، موضحا أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.



وتابع وزير المالية، أن العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة فيروس كورونا، قائلا: “بذلنا مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية”.



وأشار معيط إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل كورونا، مشيرا إلى أن مصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من أزمة كورونا.



وأوضح أن الدولة وضعت خطط قوية من أجل توفير فرص العمل وكل القطاعات في الدولة تشهد طفرة حقيقية، لافتا إلى أن العالم ينظر لحجم التطوير الذي تقوم به الدولة لتحسين الاقتصاد.

