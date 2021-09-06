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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان: خبر إقالة اتحاد الكرة لحسام البدري "مفاجأة لي" .. فيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

أكد الإعلامي خيري رمضان، أنه تفاجأ بخبر إقالة اتحاد الكرة للكابتن حسام البدري، قائلا "القرار مفاجأة ليا، ومصر كلها ولعت الليلة الماضية فجأة على الكابتن حسام البدري بعد نتيجة مباراة منتخب مصر أمام الجابون التي أسفرت عن تعادل المنتخب 1 \ 1 خارج أرضه".

 

وأضاف رمضان، خلال تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنها ليست المرة الأولى أو الوحيدة التي يتعادل فيها المنتخب أو يهزم خارج أرضه، قائلًا:" الناس شافت إن المنتخب كان شكله وحش.. لكن المنتخب مع البدري لعب ثماني مباريات لم يخسر مباراة منها".

 

ونقل الإعلامي خيري رمضان، تصريحا عن الكابتن حسام البدري ببرنامج "حديث القاهرة"، أمس، قوله:" أنه لم يحدث أي تواصل أو اتصال بينه وبين اتحاد الكرة"، وتابع، أن البدري لم يفضل الخوض في أي تفاصيل خلال مكالمته معه، وأكد أنه حريص على الحفاظ على اللاعبين واتحاد الكرة معًا.

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