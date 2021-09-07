أول مصري وعربي وإفريقي يحقق ميدالية أولمبية في سلاح الشيش.. من هو علاء الدين أبوالقاسم

واصل البطل الأولمبي المصري علاء الدين أبو القاسم لاعب نادي الشارقة الرياضي، صاحب فضية أولمبياد لندن، تحقيق الإنجازات في سلاح االشيش للرجال فقد فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بالبطولة العربية بالإمارات.

من هو علاء أبوالقاسم؟

ولد علاء الدين ابوالقاسم فى 25 نوفمبر 1990 ، في مدينة سطيف في الجزائر لأب مصري وأم جزائرية ثم انتقلت عائلته إلى الإسكندرية بسن الرابعة حيث تربى هناك وأهدى ميداليته الفضية بأولمبياد لندن لروح والده الذي توفى قبلها بخمس أشهر.

ويمارس علاء الدين ابو القاسم لعبة المبارزة حاز الميدالية الفضية في منافسات فردى سلاح الشيش بالألعاب الأولمبية الصيفية 2012 المقامة بلندن. ومن ثم أصبح أول مصري وعربي وإفريقي يحقق ميدالية أوليمبية في لعبة المبارزة.

وتوج بالميدالية الذهبية في كلا المنافسة الفردية والفرق للشيش في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة 2011.

كما حقق أبو القاسم العديد من الإنجازات الكبرى بمختلف الأصعدة من أبرزها حصوله على فضية أولمبياد لندن 2012 في سلاح الشيش.

علاء الدين أبو القاسم هو صاحب فضية دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 ليكون بذلك هو أول عربي وأفريقي يحقق ميدالية اولمبية في رياضة السلاح كما تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي للعبة ضمن افضل 100 مبارز في التاريخ.

واختير أبو القاسم من قبل اللجنة الأولمبية لرفع العلم المصري في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو2020 التي أقيمت في شهر يوليو الماضي.

ويعتبر أبو القاسم هو ثان حامل للعلم المصري من لاعبي السلاح بعد أحمد حسنين باشا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ستكهولهم 1912.

وتلقى أبو القاسم صدمة قوية بالخروج من ربع نهائي منافسات سلاح الشيش، بأولمبياد طوكيو.

وخسر أبو القاسم أمام الياباني تاكاهيرو شيكيني بنتيجة 13-15، بعد تعرضه لإصابة قوية أثرت على فرصه في استكمال اللقاء.

وفشل أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012، في التأهل إلى نصف النهائي، لتتبخر آماله في الحصول على ميدالية.