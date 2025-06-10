ماك أو إس 26 "تاهو".. واجهة تطبيقات جديدة تحل محل Launchpad وتحديثات جوهرية قادمة

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025 الذي أقيم في 9 يونيو، عن نظام التشغيل الجديد macOS 26 "Tahoe"، إلى جانب النسخ المعاد تصميمها من iOS 26 وiPadOS 26.

يقدم الإصدار الجديد لأجهزة ماك وماك بوك إعادة تصميم شاملة للنظام، إلى جانب العديد من المزايا المفيدة.

من بين أبرز التغييرات في macOS 26 تاهو، استبدال ميزة Launchpad الحالية بواجهة جديدة تسمى "التطبيقات" (Applications)، والتي تشبه إلى حد كبير مكتبة التطبيقات (App Library) الموجودة على أجهزة iPhone وiPad.

تنظيم التطبيقات حسب الفئات في واجهة عرض جديدة

تقوم الواجهة الجديدة بترتيب التطبيقات على جهازك حسب الفئة، ما يسهل الوصول إليها. وتشمل الفئات أدوات (Utilities)، الإنتاجية والمالية، التواصل الاجتماعي، الإبداع، المعلومات والقراءة، الترفيه، وأخرى. تظهر أيضاً في أعلى الواجهة قسم جديد للتطبيقات المقترحة (Suggested) بناءً على استخدامك.

تعرض واجهة التطبيقات التطبيقات في شكل مربعات مرتبة حسب الفئة بشكل افتراضي، لكن يمكن للمستخدم تعديل طريقة العرض حسب رغبته، سواء بتحويلها إلى قائمة (List View) أو تصنيفها أبجديًا، يمكن أيضاً استخدام العرض الشبكي مع الترتيب الأبجدي.

تحسينات على Spotlight وميزة "الإجراءات" الجديدة

يتكامل هذا التغيير مع تحديث شامل لمحرك البحث Spotlight في macOS. يتيح لك Spotlight الآن الوصول إلى مجموعة من "الإجراءات" (Actions) مثل إرسال رسالة أو بدء مؤقت.

كما يمكنك استعراض سجل الحافظة (Clipboard History)، بما في ذلك الصور التي نسختها والمحتويات التي قمت بلصقها.

اختصارات جديدة للوصول السريع عبر Spotlight

ضمن إعادة تصميم Spotlight، أضافت آبل ما يُعرف بـ "أوضاع التصفح" (Browse Modes) والتي تتيح الوصول السريع إلى التطبيقات والملفات والإجراءات وسجل الحافظة من خلال اختصارات لوحة المفاتيح التالية:

Command + 1 لفتح واجهة التطبيقات

Command + 2 لفتح الملفات

Command + 3 لفتح الإجراءات

Command + 4 لفتح الحافظة

موعد توفر التحديث

macOS 26 "Tahoe" متاح حاليًا بنسخة المطورين التجريبية. من المقرر أن تصدر النسخة التجريبية العامة في يوليو، فيما يتوقع أن يتم إصدار النسخة النهائية المستقرة في سبتمبر.

تحول مرحب به من Launchpad إلى واجهة أكثر تنظيماً

هذا التغيير يعتبر من أكثر التحديثات التي قد تلاقي استحسان المستخدمين، خاصة أولئك الذين يمتلكون عددًا كبيرًا من التطبيقات.

غالبًا ما يبدو Launchpad التقليدي عشوائيًا وصعب التصفح، بينما توفر واجهة التطبيقات الجديدة طريقة أكثر تنظيماً وعملية، تُشبه إلى حد كبير مكتبة التطبيقات في نظام iOS، مما يعزز تجربة الاستخدام على أجهزة ماك.