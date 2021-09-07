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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أهمية المدارس التكنولوجية بالنسبة للطلاب ..فيديو

المدارس التكنولوجية
المدارس التكنولوجية

قال الدكتور أحمد الحيوي أمين صندوق تطوير التعليم ، إن العالم بدا يتغير وبالتالي فأن الطلاب اصبحوا يقبلون علي التعليم الفني ويتسابقون علي الالتحاق بالكليات التكنولوجية الحديثة ، مؤكدا ان التعليم الفني في الماضي كان يقف عند مرحلة الدبلوم .

 

وأضاف أحمد الحيوي خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون أي " ، أن الجامعات التكنلوجية ساعدت علي وجود  مسار يوصل الطالب الي مرحلة الدكتوراه وهذا أتاح العديد من الفرص امام طلاب التعليم الفني .

 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، أن المدراس التكنولوجية في مصر وصل عددها الي 26 مدرسة وتغطي 12 محافة ، وهناك اقبال كبير عليها ويتقدم لها الاف من الطلاب ويخضعون الي مقابلات شخصية واختبارات .

 

وتابع محمد عمارة ، أن المدارس التكنولوجية تضم التخصصات الصناعية والزراعية والفندقية ، مؤكدا ان مجموع الطالب ليس هو المحدد الوحيد لقبول الطلاب .

 

محمد زين يطالب بالتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية

 

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة بالتوسع لإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية  التطبيقية لاستيعاب الراغبين فى الالتحاق بها.

وقال "زين الدين"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه طبقاً لتصريحات صادرة عن مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية أكثر من 42 ألف طالب وما نستطيع أن نقبلهم هم 3700 طالب فقط في 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مؤكداً أن الدولة أصبحت تعطى أكبر اهتمام بهذا النوع من التعليم ولكن لم تنجح فى وضع آليات نجاحه.

 

وأوضح زين الدين أن الإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالتعليم التكنولوجى يؤكد أن هناك اهتماماً كبيراً من الأسر المصرية بهذا النوع من التعليم المؤهل لسوق العمل، مطالباً الحكومة بتقديم جميع أنواع الحوافز أمام القطاع الخاص والمستثمرين لافتتاح مدارس تكنولوجية تطبيقية جديدة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية والاهتمام بمناهج التعليم الفني وتدريب المعلمين.
 

 

الدكتور طارق شوقي صندوق تطوير التعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم مجلس النواب التعليم الفني

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