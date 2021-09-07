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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل شاحنات قوافل أبواب الخير

محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل شاحنات قوافل أبواب الخير

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، شاحنات قوافل أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر على مستوى المحافظات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني.


وأوضح عبد الرحمن هارون نجدي منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة الأقصر، أن القافلة تتضمن 13 شاحنة غذائية تشمل 26 ألف كرتونة مواد غذائية بوزن 11 كجم للكرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وشاحنة تجهيزات تيسير زواج 10 فتيات ضمن مبادرة دكان الفرحة، بالإضافة إلى 8 شاحنات طبية تتضمن 12 حضانة بمشتملاتها، وحضانة متنقلة، و10 أجهزة العلاج بالضوء، و3 أجهزة إفاقة، و2 جهاز قياس الصفراء، و5 أجهزة ضغط المجرى الهوائي، و5 أجهزة تنفس صناعي، و8 أسرة رضع، و18 ماكينة ضخ للسوائل، و12 ماكينة سحب للسوائل ضمن مبادرة يوم جديد. 


وأوضح محمد يوسف حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر أنه سيتم توزيع محتويات القافلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. 

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