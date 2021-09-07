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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفيات كورونا بالعالم تصل لـ4 ملايين و751 ألفا و485 حالة

وفيات كورونا
وفيات كورونا

كشفت وكالة رويترز للأنباء في إحصاء جديد عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 221 مليونا و24 ألف حالة.

كما أشارت رويترز إلى وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 4 ملايين و751 ألفا و485 حالة.

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يؤثر على المناعة.. بيان جديد من الصحة العالمية عن متحور كورونا «مو»

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الصحة العالمية أوجبت مراقبته .. اِعرف أكثر عن متحور «مو» مقاوم اللقاحات

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

فيما أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أنه من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول متحور مو من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات الحالية المستخدمة في مكافحة الوباء.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة مو من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا، وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة "مثيرة للاهتمام"، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن  تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن  المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى  أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة مو، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وفيات كورونا الجرعة الثالثة التنشيطية

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