حملة إزالات في المهد بغرب الأقصر ..صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر ، بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

يأتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.



وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بارتفاع ١متر على مساحة ١٠٠م٢ بناحية عزبة جاد بقرية السلام.



تم إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية السلام ومشرفين التنظيم بالقرية.



يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

IMG-20210907-WA0005

IMG-20210907-WA0004

IMG-20210907-WA0002

IMG-20210907-WA0003