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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة إزالات في المهد بغرب الأقصر ..صور

صدى البلد

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر ، بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية.

 

يأتى ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.
 

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وأوضح عاشور بأن المخالفة عبارة تعدي بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية بارتفاع ١متر على مساحة ١٠٠م٢ بناحية عزبة جاد بقرية السلام.


تم إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة، وتمت أعمال الإزالة تحت إشراف رئيس قرية السلام ومشرفين التنظيم بالقرية.


يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

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محافظة الاقصر تعدي على الأراضى الزراعية محافظ الأقصر غرب الاقصر مدينة ارمنت ازالات فى المهد

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