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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رحلات الكويت والقاهرة

بعد قفزة قياسية غير مسبوقة.. انخفاض أسعار تذاكر القاهرة - الكويت

انخفاض أسعار تذاكر
انخفاض أسعار تذاكر القاهرة - الكويت

كشفت مصادر كويتية مطلعة أن أسعار تذاكر الطيران (مصر- الكويت) ستشهد انخفاضا ملحوظا، بعد قفزة قياسية لم تبلغها على الإطلاق عند 500 دينار كويتي للتذكرة، خاصة على رحلات العودة إلى الكويت.

ويأتي ذلك بعد مرور يومين على فتح الطيران المباشر من الكويت إلى القاهرة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن عضو مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر، حسين السليطين، في تصريح خاص له، إن أسعار العودة من وجهات القاهرة في منتصف سبتمبر الجاري ستشهد انخفاضا طفيفا ليتراوح سعر التذكرة بين 350 و370 دينارا، بينما تبلغ أسعار التذاكر في نهاية الشهر الجاري انخفاضا أكبر لتتراوح بين 300 و330 دينارا للاتجاه الواحد والعودة إلى الكويت.

وأوضح السليطين أن نسبة الحجوزات والإقبال على السفر لم تتجاوز 30% من اجمالي الإقبال على السفر قبل انتشار جائحة كورونا، وذلك لعدة أسباب أبرزها غلاء أسعار التذاكر للوجهات الخاصة بالمقيمين، وذلك بسبب تحديد «الكوتا» لهم من قبل مجلس الوزراء والتي تصل إلى 10 آلاف مسافر يوميا.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر إلى أن هناك الكثير من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على فيزا «شنغن» للسفر إلى وجهات مختلفة في أوروبا، إلا أنه يتم تحديد موعد لهم بعد أكثر من شهر، ما يؤدي إلى ضياع موسم الصيف على الراغبين في السفر إلى أوروبا.

دخلت أولى الرحلات التجارية المباشرة بين الكويت ومصر حيز التنفيذ صباح الأحد الماضي، وذلك إيذاناً بعودة الطيران بين البلدين الشقيقين بعد توقف استمر لنحو 18 شهراً جراء تفشي جائحة كورونا.

استقبل مطار الكويت الدولي، قبل قليل أولى الرحلات المباشرة القادمة من مصر؛ وحطت أولى الرحلات المباشرة القادمة من سوهاج في مطار الكويت الدولي «T1»، عند الساعة 6.30 صباحا، وكان على متنها نحو 170 راكبا عبر خطوط "فلاي ايجبت".

وحطت الرحلة الثانية القادمة من القاهرة عند الساعة 10.30 صباحاً على متن طائرة مصر للطيران.

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