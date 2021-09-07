شاهد.. كثافات متحركة أعلى كوبرى أكتوبر وسيولة على جميع الأنحاء

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية على كافة الأنحاء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، فيما عدا كوبرى 6 أكتوبر فإنه يشهد كثافات متحركة بعد مطلع طريق صلاح سالم فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى مناطق وسط المدينة والجيزة، وكذا كثافات بسيطة ومتحركة فى الاتجاه القادم من التحرير إلى مدينة نصر .

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أماكن السيولة

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " وسط البلد ، وصلاح سالم و الاتوستراد و كوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني" .

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات .

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احذر الرادارات

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات، مشيرة إلى أن السرعات داخل المدينة لا تتجاوز الـ80 كيلو فى الساعة.

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا أنه لا توجد أى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

الملصق الإلكتروني والعقوبة المقررة

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكية لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، تهيب وزارة الداخلية مالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها تركيب الملصق الإلكتروني.

سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقد صلاحيته اعتباراً من 18/9/2021 كالتالي:

السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر .