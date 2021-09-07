الرئيس: لن نسمح بدخول أي بضائع لمصر إلا طبقاً للمعايير الأوروبية

زي ما الدول المحترمة بتشتغل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا لن نسمح بدخول أي بضائع لمصر إلا طبقاً للمعايير الأوروبية، معلقا:" إحنا مش هنقبل أن يدخل لمصر أي حاجة للناس.. و أي حاجة الناس تستوردها تشتغل كام اسبوع وتترمى".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته أثناء تفقده ميناء الإسكندرية قائلا: كل البضائع اللى هتدخل البلد طبقاً للمعايير والمواصفات الاوروبية، زى ما الدول المحترمة بتشتغل .

وأشار الرئيس السيسى إلى سيمنح المستثمرين فرصة للتعاقد على بضائع بهذه بمعايير وشروط محددة سيتم العمل بها، مؤكدا أنه لن يتم السماح لأى مستورد بتوريد أي حاجة، ومش هنوافقله عليها.