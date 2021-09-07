السيسى يكشف عن تكلفة تطوير ميناء الإسكندرية البحرى.. فيديو

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن تكلفة تطوير ميناء الإسكندرية البحري تتراوح ما بين 25 و30 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء تفقده ميناء الإسكندرية البحري" كل البضائع اللى هتدخل البلد طبقاً للمعايير والمواصفات الاوروبية، زى ما الدول المحترمة بتشتغل من شركات محترمة”.

وأكد الرئيس السيسى "مش هنسمح لأي مستورد أنه يجيب أى حاجة، ومش هنوافقله عليها “، لذلك نعطى فرصة الآن للمستثمرين للتعاقد على بضائع بهذه المعايير والشروط”.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن الدولة تضع جداول زمنية من أجل الانتهاء من المشروعات فى أوقات معينة، منوهًا بأن طرح المشروعات والدخول فى متاهات وعقود كان مسارا لم يحقق لنا ما نريد.