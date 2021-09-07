برلمانى يثمن خطة الحكومة لتطعيم الطلاب وهيئة التدريس بالمدارس والجامعات

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بخطة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات بلقاح فيروس كورونا وتطبيق نظام الحضور والانصراف لانتظام العام الدراسي الجديد معلناً تأييده واتفاقه مع تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى أكد فيها أن قرار انتظام الدراسة للطلاب والمعلمين هو قرار دولة ولجنة إدارة الأزمة، والرئيس السيسي أمر منذ أسابيع بضرورة تطعيم جميع العاملين وعددهم 1.6 مليون، وجميع العاملين في الجامعات، حتى يكون العام الدراسي منتظم وأنه خلال أيام من تطعيم 1.6 مليون من العاملين، وتم تطعيم 800 ألف والباقي لهم مواعيد للتطعيم خلال أيام، وسنسعى بأن يكون العام الدراسي منضبط بحضور وانصراف وأعمال سنة.



وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أهمية حرص الدكتور طارق شوقى على استكمال العام الدراسي ومنع المعلم الذي لم يحصل على التطعيم من دخول المدرسة، وكذلك الحال بالنسبة للأساتذة الجامعيين".



وتأكيد الوزير أن الاتجاه كله لعام دراسي مكتمل الأركان، ونحاول أن نتفادى تأثير كورونا من خلال بناء المصانع الخاصة بإنتاج اللقاحات، بالتأكيد هناك محتوى إلكتروني وهو أمر جيد، ولكن هو ليس الأساس، وإنما مكمل للعملية التعليمية التي تتم في المدارس، ولن نستبدلها إلا في الضرورة فقط، والمحدد هو وزارة الصحة فقط ولجنة إدارة الأزمة، ولن يتم اتخاذ أي قرار بخصوص كورونا إلا من خلالهم.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الدكتور طارق شوقى تطبيق هذه التصريحات على ارض الواقع بجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مشيراً الى الأهمية القصوى لعودة الانضباط داخل المؤسسات التعليمية والاهتمام بجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها لان انتظام العملية التعليمية سيحد من الدروس الخصوصية والتعليم الموازى داخل مايسمى بالسناتر التعليمية.