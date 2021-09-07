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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. فرقة الإنشاد الديني تبدأ موسمها الجديد على مسرح الجمهورية

فرقة الإنشاد الديني
فرقة الإنشاد الديني

تبدأ فرقة الانشاد الديني موسمها الجديد بحفل يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات فى الثامنة مساء الخميس المقبل على مسرح الجمهورية.

 

تفاصيل حفل الإنشاد الديني

يتضمن برنامج حفل الإنشاد الديني مختارات من الأعمال الروحانية التراثية والمعاصرة منها موكب النور لمحمد عبد الوهاب، من نور رحاب الحسين لرضا حمدى، يا غفار للشيخ محمد عبد الله، الله نور على نور لمحمد ثروت، ألفين صلاة لعبدالعظيم عبد الحق، كن مع الله لمحمد رشاد، ذكر الهادى لأحمد عبد الهادى، التعطيرة للشيخ سيد موسى ، أقول امتى لبليغ حمدى.

 

كما يشل برنامج الحفل، يا رسول الله أجرنا من التراث صوفى، لاجل النبى لمحمد الكحلاوى، إلهى ما أعظمك لرياض السنباطى، سلام الله يا طه لجمال سلامة، وأسماء الله الحسنى لسيد مكاوى.. اداء حاتم زايد، وائل سراج، محمد عبد الحميد، أحمد العمرى، محمد الجزار،  أمنية سمير.

 

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعده على الأناشيد والابتهالات الدينية.

 

وتشارك فرقة الإنشاد الديني في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

الإنشاد الديني فرقة الإنشاد الديني مسرح الجمهورية عبد الحليم نويرة الكحلاوي

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