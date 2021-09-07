طالبان : الحكومة جاهزة.. والإعلان عنها خلال أيام

أكدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مجددا على أن الحكومة الأفغانية باتت جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وقال أحد أبرز أعضاء الفريق المفاوض باسم الحركة مع الأمريكيين خلال السنوات الثلاث الماضية، سهيل شاهين، إن الحكومة جاهزة بالأسماء وتوزيع المناصب، لكنه لم يكشف عن اسم رئيس الوزراء ،وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وشدد شاهين على التزام حركة طالبان بالاتفاق الذي وقعت عليه مع الحكومة الأميركية، فيما يخص اللاجئين، وعدم السماح لأي طرف بشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو مصالحها أو قواتها في المنطقة أو حلفائها، وأن أفغانستان لن تكون منطلقاً لأي عملية إرهابية ضد أي دولة أخرى، وقال: «نعم، نحن ملتزمون بذلك».

ولدى سؤاله عن قدرة «طالبان» على الالتزام بعدم السماح لأي مجموعات بشن عمليات إرهابية من أراضي أفغانستان، أكد أن الحركة «قادرة على تحقيق ما التزمت به»، ونفى أن يكون هناك تبادل للمعلومات مع الأميركيين.

وأعلنت حركة طالبان، أمس الاثنين، النصر على قوات المعارضة في وادي بنجشير إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأفغانية كابول وإحكام سيطرتها على البلاد، كما تعهدت بإعلان حكومة جديدة قريبا.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحافي، «سقطت بنجشير، آخر معقل يختبئ فيه الأعداء الفارون».

وأعلنت حركة طالبان، أمس الاثنين، أنها دعت عددًا من الدول من بينها روسيا، لحضور مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقال مسؤول في طالبان: "لقد أرسلنا دعوات إلى تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر للمشاركة في مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في مؤتمر صحفي، "أرسلنا دعوات رسمية إلى مسئولي بعض الدول، لحضور مراسم إعلان الحكومة".