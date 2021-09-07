عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان : الحكومة جاهزة.. والإعلان عنها خلال أيام

قادة طالبان
قادة طالبان

أكدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، مجددا على أن الحكومة الأفغانية باتت جاهزة وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وقال أحد أبرز أعضاء الفريق المفاوض باسم الحركة مع الأمريكيين خلال السنوات الثلاث الماضية،  سهيل شاهين، إن الحكومة جاهزة بالأسماء وتوزيع المناصب، لكنه لم يكشف عن اسم رئيس الوزراء ،وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وشدد شاهين على التزام حركة طالبان بالاتفاق الذي وقعت عليه مع الحكومة الأميركية، فيما يخص اللاجئين، وعدم السماح لأي طرف بشن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو مصالحها أو قواتها في المنطقة أو حلفائها، وأن أفغانستان لن تكون منطلقاً لأي عملية إرهابية ضد أي دولة أخرى، وقال: «نعم، نحن ملتزمون بذلك».

ولدى سؤاله عن قدرة «طالبان» على الالتزام بعدم السماح لأي مجموعات بشن عمليات إرهابية من أراضي أفغانستان، أكد أن الحركة «قادرة على تحقيق ما التزمت به»، ونفى أن يكون هناك تبادل للمعلومات مع الأميركيين.

وأعلنت حركة طالبان، أمس الاثنين، النصر على قوات المعارضة في وادي بنجشير إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأفغانية كابول وإحكام سيطرتها على البلاد، كما تعهدت بإعلان حكومة جديدة قريبا.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحافي، «سقطت بنجشير، آخر معقل يختبئ فيه الأعداء الفارون».

وأعلنت حركة طالبان، أمس الاثنين، أنها دعت عددًا من الدول من بينها روسيا، لحضور مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقال مسؤول في طالبان: "لقد أرسلنا دعوات إلى تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر للمشاركة في مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في مؤتمر صحفي، "أرسلنا دعوات رسمية إلى مسئولي بعض الدول، لحضور مراسم إعلان الحكومة".

طالبان حركة طالبان اخبار العالم تشكيل الحكومة الأفغانية أفغانستان اخبار العالم اليوم

ترشيحاتنا

لم يكن أحد منا أرنب تجارب.. ميركل تدعو مجددا لتلقي تطعيمات كورونا

%20 زيادة عن الأسعار.. تعويضات نزع الملكية بعد حديث السيسي عن ميناء المكس

رسميا.. تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

شكري: عقدنا اتفاقيات بيننا وبوروندى تصب في مصلحة الشعبين

جنون شابين يقودهما إلى السباحة مع أسماك القرش.. شاهد

شاهد| احتجاجات مفاجئة لطالبان في كابول.. ونساء يحتشدن بالمسيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ظهوره بالبرازيل..هل ينتقل مرض جنون البقر إلي مصر من اللحوم المستوردة؟

الرئيس السيسي: عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءات صرف الضرائب والجمارك|فيديو

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن أداء العمرة والصلاة بالحرمين

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

السيسي لـ طلاب الكلية الحربية: كام واحد فيكم بيدخن.. شاهد رد الفعل

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

فيديو

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

فيديوجراف.. أبرزهم شادية وتحية كاريوكا.. نجوم ساهموا في أعمال الخير

فيديوجراف.. أكبر قافلة للخير.. مصر تحصد 3 أرقام قياسية في العمل الخيري

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ