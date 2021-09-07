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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدوير المخلفات الزراعية وأضرار حرقها.. ندوة مركز الإرشاد الزراعي بدماص

ندوة عن تدوير المخلفات
ندوة عن تدوير المخلفات فى مركز الإرشاد الزراعى فى دماص

نظم  مركز الإرشاد الزراعي بقرية دماص التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ندوة موسعة عن تدوير المخلفات الزراعيه وأضرار حرقها وأهميتها الاقتصاديه.تحت رعايه المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية.

وقد حاضر فيها المهندس أحمد محمود أحمد جاد مدير عام الإرشاد الزراعي بالدقهليه والمهندس السيد الشهابي مدير الاداره الزراعيه بميت غمر والمهندس أحمد عبد الستار رئيس قسم الإرشاد الزراعي بميت غمر والمهندسة نيفين أحمد طلعت مديرة المركز والمهندس محمد عارف من جهاز شئون البيئة والمهندس مرتضى السيد رئيس الوحده المحليه ومحمد عابدين موظف بالجمعية الزراعيه والحاج محمد شعيب رئيس المجلس الزراعي.

ومن جانبها أكدت المهندسه نيفين طلعت أن هذه الندوة جاءت بمناسبة موسم الحصاد في هذا الوقت من العام الحالي ٢٠٢١ لجميع المحاصيل الصيفيه وخصوصا محصول الارز ويتم عمل ندوات ارشاديه بجميع أنحاء مركز ميت غمر .

كما تحدثت عن الفعاليات التى يقوم بها مركز الإرشاد والخدمات التى يقدمها للفلاحين والمواطنين المختلفه والتى لاقت إعجاب جميع الحضور.

و أضاف المهندس السيد الشهابى أن هذه الندوات بجميع الجمعيات المختلفه والمراكز الارشاديه لتوصية المزارعين الاستفاده من المخلفات الزراعيه بعمل كومات سماديه وعلفيه سواء للأرض الزراعيه أو لتغذية الحيوانات.

كما اكد المحاضرين على ان استخدام المخلفات الزراعية ومنها قش الأرز في عمل كومات سماد عضوي تعد من الأمور الضرورية نظرا لإتجاه الفلاحين إلى زيادة استخدام المركبات الكيماوية والازوتية يؤدي إلى إحداث ضرر جسيم للمنتج الزراعي وصحة المواطنين علاوة على التسبب في ضرر التربة الزراعية .

كما أشارو إلى أهمية الاستفاده من تلك المخلفات الزراعيه ومنها قش الأرز  شارحين كيفية عمل كومة السماد من قش الأرز والسماد العضوي والمخصب الحيوي.
 

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