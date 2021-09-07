الأوقاف: منع أي عنصر منتمٍِ لأي جماعة متشددة من صعود المنبر

اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بمديري إدارات أوقاف الجيزة، اليوم الثلاثاء، بقاعة حراء وذلك بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

السيطرة على المساجد

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني والعمل الإداري بجميع قطاعات الوزارة.



كما ناقش الاجتماع سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة، مؤكدًا أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.



وأعلنت الوزارة أنه سيتم عقد باقي الاجتماعات هذا الأسبوع مع مديريتي الإسماعيلية والقليوبية على النحو التالي :



• الأربعاء 8/ 9/ 2021م الاجتماع بمديري إدارات أوقاف الإسماعيلية.

• الخميس 9/ 9/ 2021م الاجتماع بمديري إدارات أوقاف القليوبية.

كما سيتم الإعلان لاحقا عن موعد الاجتماع مع باقي المديريات.

الأوقاف تطلق مبادرة “نبي الرحمة”

في الوقت نفسه، صرح د. عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف تطلق وزارة الأوقاف المصرية خلال الأسبوع القادم مبادرة: "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)" بفعاليات واسعة ، وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر ربيع الأول بإذن الله تعالى ، قصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياته (صلى الله عليه وسلم) وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف ، مع ما يصاحب ذلك من تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعاني السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته (صلى الله عليه وسلم).

خطيباً للجمعة المقبل

فيما كلف أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة القادمة 10 / 9 / 2021م ، التي سينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة ، وموضوعها : "قيمة الاحترام" .

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للدفع بشباب علماء الأوقاف الذي تم اختيارهم لبرنامج الإمام المفكر في العمل الدعوي الإعلامي ، وبخاصة خطب الجمع والأعياد ، وبرنامج حديث الروح ، وبرنامج خاطرة دعوية ، وسائر البرامج الإعلامية ، وكتابة المقالات الصحفية ، ليسهموا معًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تكوين جيل شديد التميز من الأئمة المستنيرين ، يكون قادرًا على قيادة رأي عام ديني منضبط ينتهج فقه الواقع في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف .