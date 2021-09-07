عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله ممدوح يكشف لـ"صدى البلد" كواليس مشاركته في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

عبد الله ممدوح
عبد الله ممدوح

كشف عبد الله ممدوح لاعب منتخب مصر للكاراتيه صاحب  ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" عن كواليس مشاركته في أولمبياد طوكيو وشعوره بعد ضياع الميدالية الأولمبية خلال المنافسات.

وقال عبد الله ممدوح في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه كان يتمني أن يتوج بميدالية في أولمبياد طوكيو وبذل كل ما يستطيع من أجل حصد ميدالية أولمبية ولكن لم يوفق في مشواره ولكنه اكتسب خبرة كبيرة خاصة وانه كان اصغر لاعب مشارك في منافسات الكاراتيه بالأولمبياد.

وأضاف عبد الله ممدوح أنه يتمني أن يتم ادراج الكاراتيه خلال منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ليحقق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية خاصة بعدما اكتسب خبرة التواجد في الملعب الأولمبي.

وأوضح عبد الله ممدوح أن التواجد في الأولمبياد كان له طابع خاص مشيرا الي أن التواجد في حد ذاته بداخل الملعب الأولمبي يضع ثقل على اللاعبين بخلاف أي منافسة دولية اخري.

ووجه عبد الله ممدوح التهنئة لثنائي الكاراتيه جيانا فاروق وفريال أشرف على تحقيقهم لميداليات أولمبية خلال أولمبياد طوكيو خاصة انهم اجتهدوا كثيرا من أجل حصد هذه الميداليات.

خاص|عبد الله ممدوح:ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه تعويض من الله بعد أولمبياد طوكيو

خاص| أريج راشد: الإصابة منعتني من التأهل إلى طوكيو.. وفضية البريميرليج للكاراتيه لم تكن صدفة

أصعب لحظاتي في أولمبياد طوكيو 

وعن اصعب لحظة مرت عليه خلال أولمبياد طوكيوقال عبد الله ممدوح ان اصعب لحظة لي في الاولمبياد، بعد المباراة الثالثة وتاكدي من عدم التأهل للادوار النهائية، شعرت بحزن واحباط شديد للغاية، ولكنها كانت دافع كبير لبذل المزيد من الجهد، وهو ما تحقق على ارض الواقع بالميدالية الذهبية في بطولة البريميرليج.

واستطاع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه تحقيق 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية ليحتلوالمركز الأول في الترتيب العام في ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

 

يذكر أن رياضة الكاراتيه ستكون خارج دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2024، فيما يأمل مسؤولو اللعبة حول العالم في دخولها لأجندة الأولمبياد من جديد في نسخة لوس أنجلوس عام 2028.

عبد الله ممدوح منتخب مصر للكاراتيه ميدالية ذهبيه البريميرليج اولمبياد طوكيو جيانا فاروق فريال أشرف

ترشيحاتنا

المالية: لن يتم القبول بأقل من المعايير العالمية بالجمارك للسلع الواردة

مفيش حسن شاكوش.. ماذا يعمل مغني المهرجانات بعد منعه من الغناء !

بعد الإفراج عن الساعدي .. كم بقى من أبناء القذافي؟

طارق شاهين: توسيع رصيف ميناء الإسكندرية ليتسع لـ7 سفن

بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الهيدروجينية BMW iX5 Hydrogen.. صور

مفهوم جديد.. سامسونج تعتزم إطلاق أول لاب توب قابل للطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار إقالته.. ضربة جديدة من اتحاد الكرة ضد حسام البدري

مفيش أمل.. شوبير يعلن فشل عودة حمدي النقاز لـ الزمالك

انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز 25 أكتوبر المقبل

جالاتا سراي يوجه انذارا شديد اللهجة لـ مصطفى محمد.. تفاصيل

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

التعليم العالي: خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

مصر ترسل ثانى رحلات جسر المساعدات الإنسانية الجوى للسودان

فيديو

فيديو جراف.. هل تأثرت ميرفت أمين بالحريق الذي شب في عمارتها

حملة الهجوم وكواليس العودة و30 يونيو..ماذا قال خالد يوسف لـ عمرو أديب؟

فيديو جراف..الأعلي للإعلام : ضوابط جديدة تمنع ترويج منتجات طبية غير مرخصة

فيديوجراف| بعد فرار 6 فلسطينيين منه.. معلومات عن سجن جلبوع الأشد تحصينا

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

اﻟﻤﺰﻳﺪ