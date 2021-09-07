عبد الله ممدوح يكشف لـ"صدى البلد" كواليس مشاركته في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

كشف عبد الله ممدوح لاعب منتخب مصر للكاراتيه صاحب ذهبية الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" عن كواليس مشاركته في أولمبياد طوكيو وشعوره بعد ضياع الميدالية الأولمبية خلال المنافسات.

وقال عبد الله ممدوح في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه كان يتمني أن يتوج بميدالية في أولمبياد طوكيو وبذل كل ما يستطيع من أجل حصد ميدالية أولمبية ولكن لم يوفق في مشواره ولكنه اكتسب خبرة كبيرة خاصة وانه كان اصغر لاعب مشارك في منافسات الكاراتيه بالأولمبياد.

وأضاف عبد الله ممدوح أنه يتمني أن يتم ادراج الكاراتيه خلال منافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ليحقق حلمه بالتتويج بميدالية أولمبية خاصة بعدما اكتسب خبرة التواجد في الملعب الأولمبي.

وأوضح عبد الله ممدوح أن التواجد في الأولمبياد كان له طابع خاص مشيرا الي أن التواجد في حد ذاته بداخل الملعب الأولمبي يضع ثقل على اللاعبين بخلاف أي منافسة دولية اخري.

ووجه عبد الله ممدوح التهنئة لثنائي الكاراتيه جيانا فاروق وفريال أشرف على تحقيقهم لميداليات أولمبية خلال أولمبياد طوكيو خاصة انهم اجتهدوا كثيرا من أجل حصد هذه الميداليات.

أصعب لحظاتي في أولمبياد طوكيو

وعن اصعب لحظة مرت عليه خلال أولمبياد طوكيوقال عبد الله ممدوح ان اصعب لحظة لي في الاولمبياد، بعد المباراة الثالثة وتاكدي من عدم التأهل للادوار النهائية، شعرت بحزن واحباط شديد للغاية، ولكنها كانت دافع كبير لبذل المزيد من الجهد، وهو ما تحقق على ارض الواقع بالميدالية الذهبية في بطولة البريميرليج.

واستطاع لاعبو منتخب مصر للكاراتيه تحقيق 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية ليحتلوالمركز الأول في الترتيب العام في ختام منافسات الكاتا والكوميتيه ببطولة البريميرليج الدولية التي أقيمت في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن رياضة الكاراتيه ستكون خارج دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس عام 2024، فيما يأمل مسؤولو اللعبة حول العالم في دخولها لأجندة الأولمبياد من جديد في نسخة لوس أنجلوس عام 2028.