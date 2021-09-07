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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات التطعيم بلقاح كورونا بنطاق محافظة الدقهلية

حملات التطعيم بلقاح
حملات التطعيم بلقاح كورونا بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار فعاليات التطعيم بجميع مراكز اللقاح  بأنحاء المحافظة مؤكدا أنه تم  جاري تكملة خطة التطعيمات لجميع وحدات الجهاز الإداري بمراكز ومدن وأحياء المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع الإدارات التنفيذية التابعة لمديريات الخدمات  للوصول إلى اكبر عدد من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة. 


وأشار الى إستمرار تفعيل عمل الفرق المتحركة حتي يصل اللقاح لكافة مواطني الدقهلية الغير القادرين على التسجيل وذلك  بكافة المصالح الحكومية  والنوادي والنقابات والاسواق  وغيرها من أماكن تجمعات المواطنين  للوصول الى اكبر عدد ممكن من أهالي المحافظة. 

 

واضاف  انه تم تفعيل فرق داخل المستشفيات لخدمة جميع المترددين على العيادة الخارجية والتسجيل لهم واعطاؤهم التطعيم ويتم ذلك بإشراف منه واشراف من قيادات المديرية لتسهيل جميع العواقب التي قد تصادف المواطنين او الفرق. 


وأوضح ان جميع مراكز التطعيم تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة دون انقطاع بكل أيام الأسبوع حتى في أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

 

وأضاف ان التطعيم آمن وبالمجان لجميع المواطنين وحث جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح للوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد
www.egcovac.mop.gov.eg

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