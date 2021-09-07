الصحة العالمية تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا..وهذا المتغير هو الأخطر

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن متغير دلتا سريع الانتشار لا يزال هو "الأكثر إثارة للقلق" من سلالة فيروس كورونا على الرغم من ظهور متحور "مو".

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، قالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية في منظمة الصحة العالمية في مواجه كورونا، خلال حدث صحفي افتراضي إن متغير مو الذي تم إدراجه إلى قائمة المتغيرات "ذات الأهمية" لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، لديه طفرات تشير إلى أنه يمكن أن يتجنب الحماية المناعية التي توفرها العدوى الطبيعية أو التطعيم.

ومع ذلك، فإن المتغير الجديد - تم اكتشافه لأول مرة في كولومبيا ولكن تم تأكيده الآن في 39 دولة على الأقل - لم ينطلق مثل دلتا، على حد قولها.

قالت كيركوف:"إن متغير دلتا بالنسبة لي هو الأكثر إثارة للقلق بسبب زيادة قابلية الانتقال"، مضيفة أنه يحتوي على الأقل على ضعف قابلية انتقال فيروس كورونا الأصلي الذي ظهر في أواخر عام 2019.

وانتشر متغير دلتا بسرعة إلى 170 دولة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، منذ اكتشافه لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي، وسرعان ما أصبحت البديل السائد في العديد من تلك المناطق، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت إن متحور مو، المعروف أيضًا باسم B.1.621، يزيد من انتشاره في بعض دول أمريكا الجنوبية، لكنه يتناقص أيضًا في مناطق أخرى من العالم، خاصةً حيث ينتشر متغير دلتا بالفعل.

قال الدكتور مايك رايان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إن أي فيروس جديد يظهر يجب أن يكون قادرًا على منافسة "الأفضل في فئته"، كذلك الأمر مع متغير دلتا. وقال إن متغير دلتا يميل إلى "التفوق على" المتغيرات الأخرى، مثل مو.

قال رايان إنه لا يهم ما إذا كان البديل الجديد يحتوي على تغييرات جينية تسمح له بالتهرب من حماية اللقاحات إذا كان بإمكانه الانتقال بكفاءة.

وقال "نتوقع رؤية المزيد" من الفيروسات مثل دلتا. "لا يعني كل متغير أن السماء ستسقط". يجب النظر إلى كل متغير من حيث خصائصه من حيث قدرته على التسبب في إصابة أكثر حدة، وإمكانية انتقاله، وإمكانية إفلاته من اللقاحات".

تراقب منظمة الصحة العالمية 4 متغيرات "مثيرة للقلق" بينها دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة؛ تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، وتم اكتشاف جاما لأول مرة في البرازيل. يُعرَّف النوع المثير للقلق عمومًا على أنه سلالة متحولة إما أنها معدية أكثر أو أكثر فتكًا أو أكثر مقاومة للقاحات والعلاجات الحالية.

كما أنها تراقب عن كثب أربعة أنواع أخرى "ذات أهمية" - بما في ذلك لامدا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في بيرو - والذي تسبب في تفشي المرض في بلدان متعددة ولديه تغييرات جينية يمكن أن تجعله أكثر خطورة من السلالات الأخرى.

تناول كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي المخاوف بشأن متغير مو، الأسبوع الماضي، قائلاً إنه لم يكن تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة.

وقال فاوتشي في إفادة صحفية يوم الخميس:"نحن نولي اهتمامًا لذلك، نأخذ كل شيء من هذا القبيل على محمل الجد، لكننا لا نعتبره تهديدًا فوريًا في الوقت الحالي".

قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الخصائص السريرية للمتغير الجديد.

قال رايان يوم الثلاثاء إنه "نوع من الاهتمام". "إذا كان الأمر مصدر قلق ، فنحن نحتاج حقًا إلى النظر في التشخيص وكيفية تطوير لقاحاتنا."