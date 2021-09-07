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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تحظر السفر للخارج حتى بدء العمل بوزارتي الداخلية والخارجية

صدى البلد

أعلنت حركة طالبان أنها لن تسمح للأشخاص بالسفر إلى الخارج إلى حين تجهيز مطار حامد كرزاي الدولي للعمل.


وقال القائم بأعمال وزير الإعلام والثقافة والمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد- وفق ما نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الثلاثاء- إنه يتعين على المسافرين الانتظار حتى تبدأ وزارتي الداخلية والخارجية مباشرة مهامهما.


وفي وقت سابق، لم تسمح حركة طالبان برحلات جوية تقل أفغان وأجانب من مدينة مزار الشريف شمال إقليم بلخ.


واستأنف مطار كرزاي أكبر مطار في أفغانستان ومقره كابول الرحلات الداخلية وتلقي المساعدات لكن الرحلات الدولية لم تبدأ بعد.
 

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