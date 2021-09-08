اليوم.. الحكم على مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض طفل فى حلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس؛ حكمها على مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.



وكشف أمر الإحالة أن المتهم مدرب كرة قدم، في غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف المجني عليه الطفل، وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلي مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه، و بطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسة بما دفعه للإمتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلي مسكنه.



وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين، أولهما بانه أشهر في وجهه سلاحا ابيض سكين مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلي أمره، ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فأمتثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه، واعتدى عليه، وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.

