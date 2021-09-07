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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية تكشف أهمية عمل منظومة النظافة الجديدة..فيديو

منظومة النظافة الجديدة
منظومة النظافة الجديدة

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية ، إن منظومة ادارة المخلفات يتم الاعداد لها منذ اكثر من سنتين لافتا إلى أن المنظومة لها أكثر من محور ومنها تطوير البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات من خلال القضاء على المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة .
وأضاف أحمد سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، نعمل على إنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات لتعظيم الاستفادة من نواتج المخلفات سواء الجزء الصلب او الجزيء العضوي بالإضافة إلى إنشاء المحطات الوسطية التي لا يراها المواطن .


واوضح احمد سعيد ، أن المنظومة الجديدة للمخلفات الهدف منها هو تلافي أخطاء الماضي والعمل على استمراريتها  ، المخلفات الان يتم جمعها وإرسالها إلى مصانع المعالجة والتدوير التي قامت الدولة بإنشائها .

 

 

ادارة المخلفات وزارة التنمية المحلية البنية التحتية تدوير المخلفات التنمية المحلية منظومة النظافة منظومة إدارة المخلفات أحمد سعيد

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