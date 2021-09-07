الزيات :سعادتي لا توصف بحصولي على الميدالية الفضية بالبارا تايكوندو في دورة الألعاب البارالمبية

قال محمد الزيات، الحاصل على الميدالية الفضية ، برياضة البارا تايكوندو بدورة الألعاب البارالمبية، أنه لأول مرة يكون هناك رياضة التيكوندو ضمن البطولة البارلمبية.

وأضاف محمد الزيات، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنني “بحمد ربنا أنني حصلت على الميدالية الفضية وده اكبر انجاز حصل فى حياتي كلها”.

المنافسة كانت قوية

وتابع محمد الزيات، أن المنافسة كانت قوية، مؤكدا أن سعادتي كانت لا توصف لأنني حققت حلمي، على الرغم أنني كنت أتمنى أن أحصل على الميدالية الذهبية.

وأشارالزيات، إلى أنني اصبت في مباراه النصف نهائي، بعد ضربة من اللاعب الروسي في منطقة الرقبة وتوجهت الى المستشفى، ودخلت المباراه النهائية ولم استطيع اكمال المباراه بسبب الاصابة والطبيب منع من استكمال المباراه.