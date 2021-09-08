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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير المالية تكشف عن تفاصيل جديدة حول ميكنة منظومة الجمارك

وزارة المالية
وزارة المالية

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك،  إن ميكنة منظومة الجمارك وما سينجم عنها من تطبيق سياسة التسجيل المسبق  سيكون ذا أهمية كبرى وأثرًا اقتصادياً مهماً حيث إن المنظومة بدأت قبل عامين بالفعل.

مساعد وزير المالية يوضح تفاصيل مبادرة التيسير على الممولين

وأضافت منى ناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن منظومة التطوير والميكنة أفرزت عن وجود مركز لوجيستي يقضي على كافة تلك العقبات من خلال موظف صغير في السن ذي وجه بشوش  يتلقى كافة أوراق الجهات في  شباك واحد ومن خلاله يقوم بعملية نسخ "scan" للأوراق المطلوبة وفي أعقاب ذلك تقوم كافة الجهات الرقابية بمتابعة  هذه الأوراق في مكان واحد عبر المسح الضوئي الذي تم وبالتالي يستطيع الجميع إنجاز الحلقات المطلوبة في مكان واحد فقط.

 

المركز اللوجيستي فكرة أسهمت في خفض الوقت المستغرق

وتابعت منى ناصر،  أن المركز اللوجيستي فكرة أسهمت في خفض الوقت المستغرق   إذا كان المستورد مطلوبًا منه جهة واحدة  فيما قام باستيراده من بضاعة أو مستلزمات إنتاج مثل الجمارك فالوقت   لايستغرق يوماً| ونصف وإذا كانت  هناك  جهات أخرى فالمتوسط الزمني لا يستغرق في المتوسط أربعة أيام .

وأشارت منى ناصر إلى أن الوزارة بالفعل تملك من الجاهزية والاستعداد لاستهداف الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول عام 2022 وتحديداً في مارس.

 

 

مساعد وزير المالية الدكتورة منى ناصر تطوير الجمارك منظومة الجمارك مركز لوجيستي

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