الحماية المدنية تواصل مكافحة نيران الحريق الهائل في مخازن للأخشاب بالشرابية| صور

تواصل قوات الحماية المدنية، محاولات السيطرة على حريق هائل نشب في عدد من مخازن الأخشاب في عزبة الورد بمنطقة الشرابية.

ويشهد محيط الحريق جهودا مكثفة من الأهالي لمساعدة قوات الاطفاء فى محاولاتهم للسيطرة على الحريق.

والتهمت النيران مسجد العزبة وعدد من المنازل بالاضافة لعدد من مخازن الأخشاب، وتجرى محاولات- على قدم وساق- للسيطرة على الحريق.

وسيطرت حالة من الفزع والخوف على أهالي منطقة عزبة الورد بمنطقة الشرابية، بسبب اندلاع حريق هائل فى عدد من مخازن الأخشاب.

وناشد الأهالي قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارات اطفاء اضافية لمحاولة السيطرة الحريق ومنع وصول النيران للمنازل وحدوث خسائر بشرية.

وحصل صدى البلد على الصور الأولى لحريق هائل شب داخل مخزن أخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية.

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