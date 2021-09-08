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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات تهمك | أسعار العملات والذهب.. تنسيق الجامعات 2021 وشروط فتح باب تقليل الاغتراب.. أسعار ومواصفات إلنترا موديل 2022

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يُبرز موقع صدى البلد، أخبار الخدمات التي قدّمها للقراء خلال الـ24 ساعة الماضية، في السطور التالية..

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم الأربعاء

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 8-9-2021

تبدأ من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات "سيدان" يابانية في مصر| صور

سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم 8-9-2021

كل ما تريد معرفته عن الاتحاد العام لـ الكشافة والمرشدات بالقانون الجديد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

تنسيق الجامعات 2021.. فتح باب تقليل الاغتراب لمدة 5 أيام..شروط وتفاصيل

شروط وضوابط إنشاء المدارس الخاصة وفقا لقانون التعليم

جدول بث حصص مراجعات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة .. تفاصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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