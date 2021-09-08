مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم الأربعاء

تقام اليوم الأربعاء 8-9-2021، عدد من المواجهات المهمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها على أراضي قطر.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أرمينيا x ليشتنشتاين– الساعة 6 مساء

كوسوفو x إسبانيا– الساعة 8:45 مساء

أيسلندا x ألمانيا– الساعة 8:45 مساء

مقدونيا الشمالية x رومانيا– الساعة 8:45 مساء

إيطاليا x ليتوانيا– الساعة 8:45 مساء

أيرلندا الشمالية x سويسرا– الساعة 8:45 مساء

ألبانيا x سان مارينو– الساعة 8:45 مساء

المجر x أندورا– الساعة 8:45 مساء

بولندا x إنجلترا– الساعة 8:45 مساء

روسيا البيضاء x بلجيكا– الساعة 8:45 مساء

ويلز x إستونيا– الساعة 8:45 مساء