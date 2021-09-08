مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 اليوم الأربعاء

تقام اليوم الأربعاء 8-9-2021، عدد من المواجهات المهمة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها على أراضي قطر.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم
أرمينيا x ليشتنشتاين– الساعة 6 مساء
كوسوفو x إسبانيا– الساعة 8:45 مساء
أيسلندا x ألمانيا– الساعة 8:45 مساء
مقدونيا الشمالية x رومانيا– الساعة 8:45 مساء
إيطاليا x ليتوانيا– الساعة 8:45 مساء
أيرلندا الشمالية x سويسرا– الساعة 8:45 مساء
ألبانيا x سان مارينو– الساعة 8:45 مساء
المجر x أندورا– الساعة 8:45 مساء
بولندا x إنجلترا– الساعة 8:45 مساء
روسيا البيضاء x بلجيكا– الساعة 8:45 مساء
ويلز x إستونيا– الساعة 8:45 مساء