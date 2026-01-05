قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نتائج الحصر العددي تكشف خريطة المتقدمين في جولة الإعادة بانتخابات الجيزة

عبد الرحمن سرحان

كشفت نتائج الحصر العددي الأولية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة عن ملامح المنافسة في عدد من الدوائر، وذلك ضمن جولة الإعادة التي أُجريت على 27 دائرة من أصل 30 دائرة سبق إلغاؤها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وأظهرت النتائج تقدم عدد من مرشحي الأحزاب الكبرى، إلى جانب حضور لافت للمرشحين المستقلين في بعض الدوائر، وسط نسب تصويت متقاربة في عدة مناطق.

منشأة القناطر

أسفرت نتائج الحصر العددي بدائرة منشأة القناطر عن تقدم:

علي سماح – حزب مستقبل وطن

مجدي الطويل – حزب حماة الوطن

طارق الطويل – حزب الشعب الجمهوري

بولاق الدكرور

شهدت دائرة بولاق الدكرور منافسة قوية، وأسفرت النتائج عن فوز:

حسام المندوه – حزب مستقبل وطن، بعد حصوله على 25,304 أصوات

عربي زيادة – حزب حماة الوطن، بإجمالي 21,728 صوتًا

الهرم

وفي دائرة الهرم، أظهرت نتائج الحصر العددي تقدم:

محمد سلطان – حزب مستقبل وطن، بعدد 12,241 صوتًا

وسيم كمال – حزب الجبهة الوطنية، بعدد 11,292 صوتًا

العمرانية

أما دائرة العمرانية، فشهدت تفوقًا ملحوظًا للمرشحين المستقلين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

فوز:

محمد علي عبد الحميد (مستقل) – 13,310 أصوات

جرجس لاوندي (مستقل) – 10,554 أصوات

خسارة:

السيد زغلول (مستقل) – 9,795 صوتًا

محمود لملوم – حزب حماة الوطن – 7,523 صوتًا

