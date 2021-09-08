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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تشارك صورة لها مع فريق عمل الآنسة فرح

صدى البلد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل الآنسة فرح، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وظهر مع رانيا يوسف في الصورة فريق عمل المسلسل، والفنانة أسماء ابو اليزيد، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا منتظرين عرض المسلسل.

 

وتواصل رانيا يوسف حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

 

كما تستعد الفنانة رانيا يوسف ، حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسل "المماليك" ومن المقرر أن تبدأ  تصوير مشاهدها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسل "الحرامي".

 

مسلسل "المماليك" بطولة بيومي فؤاد، نانسي صلاح، دوللي شاهين، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.

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