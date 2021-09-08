بعد اندلاع حريق هائل.. ما هو حي الشرابية وكيف تعاملت المحافظة مع الحادث

حي الشرابية أحد أقدم الأحياء الشعبية في مصر، حيث البساطة والتجارة المتنوعة في العديد من المجالات منها مغالق الأخشاب، والتي حدث بها فجر اليوم الأربعاء، حريق كبير تسبب في التهام 12 محل للأخشاب القديمة.

الحريق الهائل الذي وقع في عزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي بـ حي الشرابية، يدعنا نتساءل عن السبب وراء الحريق، وعن تاريخ هذا الحي وأهميته.

حي الشرابية

هو أحد الأحياء الشعبية الكبيرة في شمال القاهرة، ويميزه وجود ورش كبيرة تتبع هيئة السكك الحديدية لصيانة القطارات، وتوجد به مصافي تكرير الغاز، وبه عدد من محلات بيع الأخشاب القديمة، "مغالق الخشب"، ويعد حلقة وصل وحاكم للطرق المؤدية بين شبرا مصر وشبرا الخيمة ووسط البلد وحدائق القبة ومصر الجديدة ومدينة نصر.

كانت الشرابية قديمًا قرية من ضواحي القاهرة، واستقلت إداريًا عن حي شبرًا في ثمانينيات القرن الماضي مغيرة من أحياء شمال القاهرة مع حي الزاوية الحمراء ليكونا حيًا واحدًا وهو حي الزاوية والشرابية، إلى أن انفصلا مجددًا في نهاية تسعينات القرن العشرين.

لماذا سُمي حي الشرابية

سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشرابية وهي طائفة من العسكر كانت تتولى نقل المؤن إلى الجيش أيام الفاطميين.

معالم حي الشرابية

يتميز حي الشرابية بوجود العديد من المعالم، ومنها مسجد بلال أحد أقدم المساجد بالشرابية، الذي سميت على اسمه عزبة بلال، وضريح سيدى المظلوم الذي سًميت المنطقة التي يقع فيها باسمه، وأيضا يوجد مسجد الشبراوى ومسجد النور ومسجد معاذ ومسجد غمرة المنوفى والجامع الأبيض ومسجد الإخلاص.

ومن أشهر الشوارع هناك شارع حسنى وهو شارع له الكثير من الفروع التي تؤدي إلى الكثير من الشوارع الجانبية.

ومن الشوارع الموجودة به شارع عوض الدمياطى حاليا، وبها شارع مصطفى ترك وشارع كوبرى باغوص، ويوجد بالحى عدد من شركات البترول كشركة مصر مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.

حريق الشرابية وتحرك المحافظة

نشب حريق كبير في حي الشرابية فجر اليوم، الأربعاء، نتج عنه احتراق 12 محلاً لبيع الأخشاب القديمة في عزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي، وعلى الفور تحرك القوات المدنية بالقاهرة، بـ 25 سيارة إطفاء لتنجح في السيطرة على كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة نتيجة وجود كميات هائلة من الأخشاب التي ساعدت على انتشار النيران بصورة كبيرة، مما تسبب في إحداث حالة من الفزع لدى الأهالي وأصحاب المحلات، وقامت القوات بفصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تفقد وتوجيهات المحافظ

وبدوره، أسرع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لتفقد موقع الحريق، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق مغالق الخشب بالشرابية محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق مغالق الخشب بالشرابية محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق مغالق الخشب بالشرابية محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق مغالق الخشب بالشرابية محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق مغالق الخشب بالشرابية محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق مغالق الخشب بالشرابية

تحذيرات ونصائح الحماية المدنية عن الحرائق

من جهتها، ناشدت الإدارة العامة للحماية المدنية، المواطنين بضرورة الحرص في استخدام الأجهزة الكهربائية في فصل الصيف، والذي يشهد دوما أحمالا زائدة بالكهرباء استخدام التكييفات مع الأجهزة الأخرى، فتأتي أغلب البلاغات حرائق بسبب الماس الكهربائي.

كما قالت مصادر أمنية إن هناك تنسيقا تاما بين شرطة النجدة والحماية المدنية ومحافظة القاهرة للتدخل بصورة سريعة حال نشوب حرائق بمنطقة العتبة و حارة اليهود والموسكى ووسط العاصمة.

وحذرت الحماية المدنية من زيادة الأحمال على المشتركات الكهربائية والتي قد تكون سببا لاشتعال النيران، أو نشوب حريق، وكذلك التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الأجهزة الكهربائية، وعدم استخدام الأنبوبة بدون منظم الضغط والتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريبات بالخرطوم.

كذلك وجهت الإدارة تحذيرات بعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، وخصوصًا في أوقات الذروة، وعدم اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، وعدم التدخين عند الشعور بالنعاس والتأكد من إطفاء السيجارة، وعدم ترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، وعدم استخدام الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، وعدم استخدام أعواد الكبريت اختبار تسرب الغاز، استبداله بالصابون.