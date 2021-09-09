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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: ميكنة مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية لـ التحول الرقمي

أحمد دياب ، عضو مجلس
أحمد دياب ، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب ، أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ،يحديث الرئيس السيسي خلال تفقده ميناء الأسكندرية البحرية، وتوجيهاته بتطوير الموانيء بأياد مصرية، مؤكدا أن هذه خطوة ضمن الخطوات الجادة التى تنتهجها القيادة السياسية خلال الآونة الأخيرة بهدف تحقيق رؤية مصر 2030.

 

وأوضح “ دياب” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن ملف الموانيء البحرية يشكل أهمية بالغة كونه من الملفات المصيرية التى تسهل حركة التبادل التجاري،ونقل البضائع والاشخاص فى فترة قليلة وتكلفة أقل .

 

وعن كيفية استفادة المواطن من تطبيق المعايير العالمية لاستيراد البضائع، أشار" دياب " إلى أن مصر تحظى بموقع بحري متميز ، جعل لها ثقل فى الشرق الأوسط ، و المواطن بإمكانه استغلال الفرص، من خلال قدرته على المنافسة مع الموانيء التى تعمل على تقديم الخدمات للمراكب والسفن المختلفة، مؤكدا أنه حال استغلال الفرص ستكون بمثابة خطوة جادة لاستكمال مسيرة الرئيس السيسي من خلال التطبيق الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.

 

ولفت عضو الشيوخ إلى أن ميكنة مؤسسات الدولة ترجمة حقيقية للتحول الرقمي، التي شرعت الدولة المصرية فى تطبيقه فى العديد من الخدمات خلال السنوات الأخيرة، والموانيء البحرية تعد  واحدة من أهم وأبرز القطاعات التي تستوجب أن يشملها التحول الرقمى والميكنة ، وأن تتأثر بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما سيعود على الدولة وعلى المواطنين بالنفع فى نفس الوقت،

واستطرد النائب حديثه قائلا:"عالميا المستندات المطلوبة في الشحن واحدة لا تتغير، والفيصل الوحيد لضمان استفادة المواطنين  من تطبيق المعايير العالمية لاستيراد البضائع يتوقف فقط على تطبيق النظام الرقمي ، منوها على ضرورة تقديم برامج على المنصات الإعلامية تفيد تعريف المواطن بالمنظومة الرقمية واللوجستية الجديدة، مع البدء في تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، هذا فقط هو من سيؤهله من تطبيق معايير عالمية عالية المستوى".

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تفقد الرئيس لـ مشاريع الدولة تجعل العالم يشيد بتجربتها الفريدة في التنمية

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تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

 

جدير بالذكر أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية، بـ ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

وأوضح السيسي، أنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.

أحمد دياب لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ الرئيس السيسي ميناء الأسكندرية البحرية

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