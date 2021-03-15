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توك شو

وزير المالية : 10.5 مليون صاحب معاش يستفيدون من الزيادات الجديدة.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:09 م
وزير المالية
وزير المالية
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التوك شو
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المعاشات بها زيادة 13% بحوالي 30 مليار جنيه وسيتم توفيرها، موضحًا أن هناك 180 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة مخصصة للمعاشات والتأمينات.


وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"،  المُذاع علي قناه "القاهرة والناس"، أن هناك 10.5 مليون من اصحاب المعاشات سيستفيدون من الزيادات الجديدة، حيث إن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، اول شهر يوليو.


وأوضح أن هناك 1760 مليار جنيه تمثل إجمالي المصروفات في الكثير من الاقتصاديات خلال الموازنة الجديدة.
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