بديل جوجل الأكثر خصوصية.. كل ما تريد معرفته عن محرك بحث DuckDuckGo

ظهرت منصة DuckDuckGo، كمنافس مباشر لـ محرك بحث جوجل Google العالمي، والتي تروج لنفسها مؤخرا في حملة إعلانية مكثفة على أنها البديل الأمثل لخدمة البحث الأمريكية، والأكثر حفاظا على خصوصية مستخدميها.

وتستخدم شركة جوجل خدمة البحث مجانا على مستوى العالم، لجمع بيانات مستخدميها وبيعها لقاء الحصول على الخدمة بدون مقابل مادي، ولكنها فقط تتبع عمليات البحث الخاصة بهم، كي تحصل على المعلومات واستهدافهم بالإعلانات المتعلقة بنفس عملية البحث التي يبحثون عنها عبر Google Search.

ولكن يتعهد متصفح DuckDuckGo، بتقديم خدمة بحث خالية من نظام التعقب لبيانات مستخدميها، وإبقاء نشاط البحث آمن على عكس ما تقوم به شركة جوجل الأمريكية.



إليك ما تحتاج لمعرفته حول محرك DuckDuckGo وكيف يعمل للحفاظ على عمليات البحث الخاصة بك أكثر أمانًا.

ما هو محرك بحث DuckDuckGo؟

DuckDuckGo هو محرك بحث لمع نجمه في الفترة الأخيرة، يقدم تطبيقا خاصا بمتصفحات الهواتف الذكية، إلى جانب امتداد ويب لسطح المكتب، وكلاهما يهدف إلى السماح لك بتصفح مواقع الإنترنت دون أن تجمع الشركات بيانات المستخدمين الشخصية.

وكما يعد DuckDuckGo، الحفاظ على سرية عمليات البحث الخاصة بمستخدميه، ويقدم ميزة منع تعقب مضمنة، وبالتالي فإن المواقع التي تزورها تواجه صعوبة أكبر في جمع معلومات عنك.

كيف يعمل محرك بحث DuckDuckGo؟

بالنسبة للمبتدئين، لا يتتبع DuckDuckGo عمليات البحث التي تتم من خلال امتداد المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول، على عكس المتصفحات الأخرى، بما في ذلك جوجل كروم Chrome، والتي تسمح لك باستخدام نوافذ خاصة أو ميزة التصفح الخفي التي لا تتبع سجل البحث الخاص بك، ولكن نوافذها الافتراضية تقوم بذلك.

وتؤدي عمليات البحث التي يتم إجراؤها من خلال DuckDuckGo، إلى توصيلك بالإصدارات المشفرة من مواقع الويب بقدر الإمكان، مما يجعل من الصعب على أي شخص آخر رؤية ما تبحث عنه عبر الإنترنت.

ومن خلال محركات البحث الأخرى، يوجد كلا الخيارين (المشفر وغير المشفر)، ولكن الخيار الافتراضي ليس دائمًا الخيار الصديق للخصوصية، حيث يوفر لك DuckDuckGo الخطوات الإضافية للتنقل يدويا إلى وظيفة الاتصالات المشفرة.

ما الفرق DuckDuckGo عن بحث جوجل؟



يتخذ محرك بحث DuckDuckGo بشكل أساسي نهجًا معاكسًا مقارنة بشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل جوجل وفيسبوك، والتي تجني الكثير من الأموال من خلال استهداف مستخدميها بالإعلانات استنادًا إلى سجل التصفح والبيانات الشخصية.

وبينما قالت جوجل إنها ستوقف هذه الممارسات، إلا أنه لا يزال النظام الأساسي يجمع الكثير من البيانات عن المستخدمين، بما في ذلك موقعك ونشاط البحث، ويحدث ذلك في وضع التصفح المتخفي أيضا.

ويقوم وضع التصفح الخفي ببساطة بحذف المعلومات المتعلقة بجلسة التصفح الخاصة بك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إلى جانب السجل وملفات تعريف الارتباط وأي معلومات أدخلتها في حقل البحث.

جدير بالذكر أن وضع التصفح الخفي لا يقوم بذلك إلا بعد إغلاق جميع علامات التبويب الخاصة بك، لذلك إذا تركت علامات تبويب التصفح المتخفي مفتوحة لساعات أو أيام في كل مرة، فسوف يستمر في تراكم المعلومات الخاصة بك ضمن تاريخ التصفح.

وبغض النظر عن DuckDuckGo، فإن محرك جوجل يمكنه حفظ عمليات البحث التي تجريها ، ولا يزال بإمكان الشركات ومزودي خدمة الإنترنت والحكومات تتبع نشاطك عبر الإنترنت، حتى عند استخدام وضع التصفح المتخفي.

وفي النهاية، يختلف محرك DuckDuckGo فهو لا يخزن بيانات التصفح الخاصة بك على الإطلاق، كما أنه يحظر أجهزة التتبع أثناء التصفح.