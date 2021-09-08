عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. مصر خالية من الأمية بحلول 2030

انفوجراف .. مصر خالية
انفوجراف .. مصر خالية من الأمية بحلول ٢٠٣٠ "

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا بعنوان "مصر خالية من الأمية بحلول ٢٠٣٠ ". في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "محو الأمية من أجل تعافٍ محورُه الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية".


وتضمن الإنفوجراف أرقامًا عالمية في ملف محو الأمية منها: تأثر 1.09 مليار طالب سلبًا وتعطله عن التعليم، نتيجة لإغلاق المدارس خلال المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا. ومحليًّا؛ وصلت نسبة الأمية في مصر وفقًا لتعداد 2017 إلى 25.8%؛ ولذا وضعت الحكومة خطتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، لتقليص تلك النسبة 2022/2021 لتصل إلى 17.5%. وقد نجحت مصر في محو أمية 410 آلاف شخص من إجمالي عدد الأميين خلال 2021/2020.


وتبذل مصر جهودًا حثيثة في ملف محو الأمية؛ وذلك من خلال استثمار شباب الجامعات بالتعاون مع الجهات المختصة، والنجاح في تحرير 123  ألف شخص من الأمية حتى الآن، وتدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار. كما قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بإعداد منهج يلائم ذوي القدرات الخاصة "نتعلم لنكون" والتدريب عليه وفتح فصول خاصة لهم 

وتم إتاحة فرص عمل لشباب الخريجين في مشروعات وبرامج محو الأمية "بنظام التعاقد الحر"، والتوعية الإعلامية لمحو الأمية، من خلال قوافل ولقاءات إعلامية، وبرامج تلفزيونية وإذاعية. بالإضافة إلى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة بلا أمية" في يوليو 2020 بالقرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية ضمن 11 محافظة ما انعكس في الإشادات والتقديرات الدولية للجهود المصرية المبذولة والإنجازات المتحققة للارتقاء بحياة الإنسان المصري وعقله ومستقبله، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في هذا الشأن، 

واستحقت مصر أن تفوز بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021 عن تجربة جامعة عين شمس بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت بالمناطق الريفية؛ وقد نفذت الجامعة برنامجًا يشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولا سيما الفتيات والنساء؛ مما شجع الحكومة المصرية للإعلان عن تخطيطها لإطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة"، بما يسهم بشكل أسرع في خفض نسب الأمية والارتقاء بأبنائها في مختلف محافظات الجمهورية.

انفوجراف مصر خالية من الأمية ملف محو الأمية مشروعات وبرامج محو الأمية جائزة اليونسكو نسب الأمية

ترشيحاتنا

طفل ميت وتوأمه في العناية.. عشرينية تعطي ابنيها أقراص والدهما السبعيني في الجيزة

كارلوس كيروش مديرًا فنيا للمنتخب الوطني

تصريحات مثيرة.. ماذا قالت دول العالم عن حكومة أفغانستان الجديدة؟

كارلوس والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

انفوجراف .. مصر خالية من الأمية بحلول 2030

مدبولي يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: استمرار حملات تطهير المباني الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلنها: حسن شحاتة في طريقه ليصبح مديرا فنيا للمنتخب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

كارلوس والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

شوبير يعلن قرب رحيل حارس مرمي الاهلي وموسيماني السبب

متجوزاه فنيا.. الراقصة هندية تنفعل على الهواء بسبب مداخلة تليفونية: اتطلقتي من حلمي بكر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ