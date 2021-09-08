درّب ريال مدريد ومانشستر والبرتغال.. مشوار وانجازات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

بين عدد من الأسماء المرشحة لقيادة منتخب مصر خلفًا لحسام البدري، ومفاضلات عدة، جاء اسم كارلوس كيروش ليفاجئ الجميع بكونه المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

اتحاد الكرة يقرر: كارلوس كيروش

قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني خلفا للكابتن حسام البدري.

ويتولى البرتغالي كارلوس كيروش مهام المدير الفني، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

كارلوس كيروش

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل.

ويصل كارلوس كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

كواليس تعيين كارلوس كيروش

الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق كشف عن كواليس تعيين كيرلوس كيروش في منصب المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ فينجادا مستشارا لكيروش وصاحب فكرة ترشيحه مدربا لمنتخب مصر وكيروش يصطحب مساعدين معه”.

10 معلومات عن كارلوس كيروش

1- من مواليد البرتغال ويبلغ من العم 68 سنة

2 - عمل مدربًا على مستوى المنتخبات والأندية بين أوروبا وأمريكا وآسيا

3 - عمل مدربًا مساعدًا لأندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد

4 - عمل مديراً فنيا لريال مدريد في موسم 2003 - 2004

5 - درب منتخب عربي واحد ( الإمارات العربية المتحدة ) عام 1998 -1999

6 - درب منتخبات البرتغال والإمارات وكولومبيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا

7 - تمكن من قيادة المنتخب الإيراني للصعود لنهائيات كأس العالم 2018

كارلوس كيروش

8 - تمت إقالته من تدريب المنتخب الإيراني بعد الخسارة في نصف نهائي أمم آسيا أمام اليابان

9 - قاد منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2010 وخرج من دور الـ 16 أمام أسبانيا

10 - آخر محطاته كانت مع منتخب كولومبيا وحقق خلالها 9 مباريات فوز و4 تعادلات من أصل 18 مباراة منها خسارة بالثلاثة أمام الجزائر.

وكان قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أول أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.