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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: بدء محاكمة 20 متهما لضلوعهم في تنفيذ هجمات باريس 2015

فرنسا
فرنسا

بدأت فرنسا في محاكمة مهمة لـ20 شخصًا متهمين بالضلوع في تنفيذ الهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة باريس في الـ 13 من شهر نوفمبر 2015، وأسفرت آنذاك عن مصرع 130 شخصًا ومئات الجرحى.
ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء عن المتهم الرئيسي في القضية والذي يدعى، صلاح عبد السلام، قوله إنه تخلى عن مهنته "من أجل أن يصبح مقاتلًا في صفوف تنظيم داعش"، وأوضحت القناة أنه الناجي الوحيد من الخلية الإرهابية التي نفذت الهجمات، والوحيد المتهم بالقتل وقد رفض التحدث إلى مدعيي العموم.
ووجهت الاتهامات لـ20 شخصًا، من بينهم 6 سيتم محاكمتهم غيابيًا.
وكان 9 مسحلين ومفجرين انتحاريين قد استهدفوا الاستاد الوطني الفرنسي، وقاعة حفلات تعرف باسم "باتاكلان" ومطاعم ومقاهي خلال تلك الهجمات، كما واصلت الشبكة الإرهابية استهداف العاصمة البلجيكية /بروكسل/ بعد أشهر، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا آخر.

فرنسا الهجمات الإرهابية مصرع يورونيوز باريس

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