إيهاب عبد الحميد: خطة لدخول البحر الأحمر للمحافظات الصناعية

قال إيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر، إنه تم إنفاق 82 مليون جنيه وتوفير 2915 فرصة عمل بإجمالى 1420 مشروعا بالمحافظة.



وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا، أن هذه الميزانية مقسمة لثلاث مشروعات منها البنوك والجهات الوسيطة، الجمعيات الأهلية متناهية الصغر والإقراض المباشر داخل فرع الجهاز، ويتم منح عدد من المشروعات ومنها التجارية، الخدمية.

ولفت إلى أن هناك خطة لدخول محافظة البحر الأحمر للمحافظات الصناعية عن طريق تمويل جهاز المشروعات الصغيرة لأكثر عدد من المصانع داخل مجمع صناعات الغردقة.

يذكر أن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت فى تصريحات سابقة بشأن ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات ومجتمعي الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لترقى ‏لمستوى العلاقات بين البلدين حيث تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار.

وشددت وزيرة التجارة على حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان خاصة في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية وحكومتي البلدين، مشيرة الي أهمية ترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والعماني وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتخلق مزيداً من فرص العمل.



و جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان وأحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري العماني، ود. أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري.