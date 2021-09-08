عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. سجن 19 عنصرا من حركة الماك الإرهابية

الجزائر
الجزائر

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، قرارا  بإيداع 19 موقوفا من عناصر حركة الماك المصنفة حركة إرهابية، في السجن المؤقت.

كما امر بوضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن قاصر، بعد توقيفهم  بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، بشبهة زرع الفتنة والرعب.

ومن جهتها؛ تابعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان،  الموقوفين بتهم "جناية القيام باعمال تخريبية"، "جناية الاشادة باعمال ارهابية"، "جنحة التحريض على التجمهر المسلح"، "جنحة التجمهر المسلح"، "المساس بسلامة وحدة الوطن"، "جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية اثناء تأدية مهامهم" و"جنحة تخريب ملك الغير".

txt

أول تعليق من نورين بطل الجزائر بعد إيقافه 10 سنوات لانسحابه أمام لاعب إسرائيل

txt

الجزائر..تأجيل نظر قضية المدير السابق لمقر إقامة كبار المسؤولين

وكان 27 عنصرا من حركة الماك المصنفة حركة إرهابية، مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المديرية العامة للأمن الوطني توقيفهم بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، بشبهة زرع الفتنة والرعب.

الجزائر الإرهاب قاضى التحقيق محكمة سيدي امحمد حركة الماك

موضوعات متعلقة

شجرة لكل شهيد.. مبادرة لغرس 1.5 مليون نبتة في الجزائر

لسبب غريب.. إثيوبيا تغلق سفارتها لدى الجزائر

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأونروا سبل دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين| تفاصيل

المنشد محمد مسعود يقلد نصر الدين طوبار في ابتهال حين يهدي الصبح.. فيديو

محافظ البنك المركزي يلتقي سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء للبعثات بالخارج| صور

في يوم محو الأمية.. الأزهر يوجه رسالة لحكومات العالم والمنظمات الدولية

خالد قاسم لـ صدى البلد: إثابة المميزين بالمحليات في ملفي النظافة وإجراءات كورونا

البلوجر إيفون نبيل تستغيث : أرجوكم حد ينقذني حياتي بتنهار وخايفة من جوزي.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فينجادا السبب.. شوبير يكشف كواليس تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

إنقاذ حلم المونديال.. 3 تحديات عاجلة أمام كيروش في تدريب منتخب مصر

3 شروط لإخلاء المستأجرين في قانون الإيجارات القديم.. تعرف عليها

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

فينجادا موجود.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياد كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

فيديو

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديوجراف.. هروب الأسرى الفلسطينيين وإسرائيل تعاقب نزلاء سجن جلبوع بمنع الكانتين

الخسائر بالملايين.. ليلة رعب في عزبة الورد بسبب حريق الشرابية "فيديو"

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ