الجزائر.. سجن 19 عنصرا من حركة الماك الإرهابية

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، قرارا بإيداع 19 موقوفا من عناصر حركة الماك المصنفة حركة إرهابية، في السجن المؤقت.

كما امر بوضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن قاصر، بعد توقيفهم بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، بشبهة زرع الفتنة والرعب.

ومن جهتها؛ تابعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الموقوفين بتهم "جناية القيام باعمال تخريبية"، "جناية الاشادة باعمال ارهابية"، "جنحة التحريض على التجمهر المسلح"، "جنحة التجمهر المسلح"، "المساس بسلامة وحدة الوطن"، "جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية اثناء تأدية مهامهم" و"جنحة تخريب ملك الغير".

وكان 27 عنصرا من حركة الماك المصنفة حركة إرهابية، مثل أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي محمد، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المديرية العامة للأمن الوطني توقيفهم بمدينتي خراطة وبني ورتيلان، بشبهة زرع الفتنة والرعب.