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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 جنيهات في الجرام.. تراجع جديد لـ أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

ننشر سعر الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص ومحلات بيع المصوغات الذهبية. 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 - 9 - 2021   

شهد سعر جرام الذهب تراجعاً خلال ختام التعاملات مقارنة بالأمس، حيث انخفض كل جرام ذهب حوالي 3 جنيهات، مع اختلاف الأعيرة، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب حوالي 24 جنيهاً.

سعر الذهب الان 

سجل أعلى سعر لـ جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأربعاء نحو 896 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 821 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأربعاء نحو 787 جنيها

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأربعاء نحو 672 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 522 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء نحو 447 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 6272 جنيها بتراجع 24 جنيهاً.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء نحو 896,000  الف جنيه

الذهب

أسعار المصنعية والدمغة 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية. 

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